Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Bir yıldan uzun bir süredir kampüslerine dönmek isteyen öğrencilerin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası verdi. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman 2021-2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı sonrasında üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı hakkında “Biz bu aşılama dönemini bayrama kadar özellikle 18 yaş ve üstünü en az bir kez aşılama noktasında gayret içinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. O durumda bayram ve sonrasını daha rahat geçirebileceğimizi, yazı biraz daha kolay atlatacağımızı, önümüzdeki dönem özellikle 18 yaşı, üniversite gençliği için önemsiyoruz.” Açıklamasını yapmıştı.