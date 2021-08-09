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Eğitim Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman 2021-2022
Eğitim

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman 2021-2022

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim beklentisi öğrencileri heyecanlandırıyor. YÖK tarafından üniversitelerle ilgili duyuru yapıldı. Peki, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman 2021-2022?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 18:20:00 -
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman 2021-2022

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Bir yıldan uzun bir süredir kampüslerine dönmek isteyen öğrencilerin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası verdi. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman 2021-2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı sonrasında üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı hakkında “Biz bu aşılama dönemini bayrama kadar özellikle 18 yaş ve üstünü en az bir kez aşılama noktasında gayret içinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. O durumda bayram ve sonrasını daha rahat geçirebileceğimizi, yazı biraz daha kolay atlatacağımızı, önümüzdeki dönem özellikle 18 yaşı, üniversite gençliği için önemsiyoruz.” Açıklamasını yapmıştı.

 

 

 

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