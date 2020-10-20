Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor son durum | Koronavirüs salgını her alanı etkiledi. Üniversiteler güz dönemine uzaktan eğitimle başladı. 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak toplantıda üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik bir kararın da çıkması bekleniyor.