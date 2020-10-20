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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteleri açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. İlk ve orta öğretimde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi sebebiyle milyonlarca kişi üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Üniversiteler ne zaman açılıyor? | Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? | Üniversiteler 2 Kasım’da açılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:35:00 -
Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor son durum | Koronavirüs salgını her alanı etkiledi. Üniversiteler güz dönemine uzaktan eğitimle başladı. 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak toplantıda üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik bir kararın da çıkması bekleniyor.

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