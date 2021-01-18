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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son durum yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son durum yüz yüze eğitim ne zaman?

Bahar döneminde üniversiteler açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca üniversiteli yüz yüze eğitime başlayacakları tarihi araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır? Yüz yüze eğitim ne zaman? Bahar döneminde üniversiteler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 13:21:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son durum yüz yüze eğitim ne zaman?

Yüz yüze eğitim tarihi YÖK | Milyonlarca üniversite öğrencisi okullarına döneceği tarihi sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili YÖK’ten bir açıklama geldi mi? Yüz yüze eğitim bahar döneminde başlar mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son durum yüz yüze eğitim ne zaman?

Üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu. YÖK, yüz yüze eğitime geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. YÖK'ün üniversitelerin açılması için bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi. Söz konusu yazıda "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

Aşılama programı içerisinde öğretmenler ve öğretim görevlileri ikinci aşama A Grubu’nda yer alıyor. Birinci aşamada sağlık çalışanları, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ile 65 yaş üstü aşı olacak. Ardından ikinci aşama A Grubunda öğretmenler ve öğretim üyeleri belirlenene sırayla aşı olacak.

Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?
Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?

Sağlık

Öğretmenlere ne zaman korona aşısı yapılacak?

 

 

 

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