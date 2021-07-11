Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversite yüz yüze eğitim aşı olanlar mı ders başı yapacak?

Aşı olmayanlar uzaktan eğitime devam mı edecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada üniversiteler için de "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi. 18 yaş üstünün aşılaması devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" dedi. Peki Üniversite yüz yüze eğitim aşı olanlar mı ders başı yapacak? Aşı yaptırmayanlar üniversite yüz yüze eğitime başlamayacak mı? Aşı olmayanlar üniversitelerde yüz yüze eğitime alınmayacak mı?

Üniversite yüz yüze eğitim aşı olanlar mı ders başı yapacak?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık , bazı üniversitelerin sadece aşılarını olmuş öğrencilerin yüz yüze eğitime katılabileceğine ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine, ülkelerin aşılamaya teşvik amaçlı bu ve buna benzer tedbirleri almaya başladığına dikkati çekti.

Aşılama konusunda katı uygulamalardan yana olmadığının altını çizen Balık, şunları kaydetti: "Özellikle genç jenerasyonumuzda aşı kararsızlığı, ilgisizliği ya da lakayıtlığının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumu aşmak, gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla yasaklamalardan ziyade gençlerin keyfekeder sosyalleştikleri alanları kısıtlamaya dönük uygulamalara gidilebilir. Mesela konserler, tiyatro, sinema, eğlence merkezleri, futbol, basketbol maçları gibi alanlara 2 doz aşısını olmayanlar alınmayabilir. Buralar isteğe bağlı gidilen yerler olduğu için kimse de bir zarar görmez. Örneğin, toplu taşımayı, şehirler arası seyahati yasaklayamazsınız, o zaman kişinin zorunlu günlük yaşantısına dokunan müdahaleler söz konusu olur."

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Üniversiteler 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimle tamamlamıştı.