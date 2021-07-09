Üniversiteler ne zaman açılacak?
2021-2022 üniversitelerin yeni dönemde açılış tarihi üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim beklentisi öğrencileri heyecanlandırıyor. Bu kapsamda üniversitelerin ne zaman açılacağı merak kazandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Özellikle MEB'e bağlı okulların yeni dönem açılış tarihinin kesinleşmesiyle gözler bir kez daha üniversitelere çevrildi.
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.
Üniversite personelinin aşı zorunluluğu var mı?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.