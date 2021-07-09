Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Özellikle MEB'e bağlı okulların yeni dönem açılış tarihinin kesinleşmesiyle gözler bir kez daha üniversitelere çevrildi.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Üniversite personelinin aşı zorunluluğu var mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.