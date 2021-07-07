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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim-öğretim yılını online olarak geçiren üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusuydu. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 01:50:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu en sık araştırılanlar arasında yerini alıyor. Mart 2020'den beri uzaktan eğitim alan öğrencilerin üniversitelerin yolunu gözlüyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 - 2022 döneminde üniversiteler açılacak mı? 

2021 - 2022 döneminde üniversiteler açılacak mı? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

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