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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin meraklı bekleyiş sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yılı uzaktan eğitimle geçiren üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Üniversiteler ne zaman açılacak 2021 2022? YÖK açıkladı: Üniversiteler yüz yüze eğitim tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-06-24 17:08:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Aylardır kampüslerine dönmek isteyen öğrencilerin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılış tarihini de duyurdu.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Üniversiteliler ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede aşılama sürecine ilişkin, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi. Koca, şunları söyledi:

"Biz bu aşılama dönemini bayrama kadar özellikle 18 yaş ve üstünü en az bir kez aşılama noktasında gayret içinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. O durumda bayram ve sonrasını daha rahat geçirebileceğimizi, yazı biraz daha kolay atlatacağımızı, önümüzdeki dönem özellikle 18 yaşı, üniversite gençliği için önemsiyoruz.

Üniversitelerin, gençlerimizin bağışık olmalarıyla birlikte üniversitelerin çok kolay rahat açılabileceğini söylemek istiyorum. Yani biz hızla pandemiyi gündemden, ülkemizden çıkarmak istiyoruz. Buna odaklanmış durumdayız o nedenle de vatandaşımızı bu dönemde yoğun bir şekilde aşılamayı sağlayarak bu toplumsal bağışıklığı tamamlamak istiyoruz."

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