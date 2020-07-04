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Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilirken yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerinin gözü YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2019-2020 eğitim yılı bahar dönemini uzaktan eğitim formatıyla tamamlayan yüz binlerce üniversiteli, şimdi de 2020-2021 sezonu güz yarı yılı derslerinin başlayacağı tarihe odaklandı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:49:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yaz tatili sürerken virüs süreci sonrasında üniversiteler ne zaman açılacak sorusu merak konusu. YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir duyuru yapılmadı ancak üniversiteler geçtiğimiz senelerle aynı tarihlerde eğitimlerine başlaması bekleniyor.

Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30’una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40’a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”

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