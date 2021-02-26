Üniversiteler Mart'ta açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci, Mart ayında yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Mart'ta üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

YÖK, uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmasına karar verdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020’den bu yana üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca “yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde” sürdürülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu bu süreci “güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar” ile yönetmektedir. Bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her birisinin farklı şartları ve imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca; “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu” üniversitelerimize iletilmiş, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimize serbesti tanınmıştır. Yine bu bağlamda özellikle uygulamalı eğitimler, staj, iş yerinde mesleki eğitim gibi hususlara da dikkat çekilmiştir. Küresel Salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızın tüm programlarında eğitimler genel olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam etmektedir. Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildirilmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca konunun en önemli paydaşları olan “öğretim elemanları” ile “öğrencilerimizin” de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidilmiştir. Bu maksatla 1 milyon 300 yüz bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye’nin ulusal ölçekte en büyük anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dâhil ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek 02.02.2021 tarihinde Bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın görüş talebimize dün akşam cevaben yollamış olduğu yazıda “Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır” şeklinde bilgi verilerek, “Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir” denilmektedir.