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Eğitim Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Eğitim

Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerin açılacağı tarih son durum | Milyonlarca üniversiteli ve üniversite şehirlerinde esnaf olanlar yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu. Bu açıklamaların ardından pek çok kişi “Üniversiteler ne zaman açılıyor?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler hangi gün açılıyor? |Üniversiteler 2 Kasım’da açılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:22:00 -
Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılıyor?

2 Kasım’da üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? Koronavirüs salgını ekonomiden eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Salgınla birlikte yaşamayı öğrenmek için hem tedbirler alınıyor hem de yeni normaller için adımlar atılıyor. Eğitim uzunca bir süredir uzaktan sürdürülüyor. İlk ve orta düzeydeki okullarda eğitim kademeli olarak başladı. Hal böyle olunca üniversiteli öğrenciler ve üniversite şehirlerinde bulunan esnaf eğitimin başlayacağı merak etmeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor son dakika.

Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Söz konusu açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili bilgi verilmedi. Ancak konu hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine burs müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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