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Dünya Üniversitede koronavirüs alarmı
Dünya

Üniversitede koronavirüs alarmı

İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde binden fazla kişide tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:25:00 -
Üniversitede koronavirüs alarmı

İngiltere’de 28 bin öğrencisi bulunan Newcastle Üniversitesi’nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12'sinde virüs tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere'de hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle bazı önlemler alınırken, Başbakan Boris Jhonson gerekirse daha çok önlem alınabileceğini açıklamıştı.

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