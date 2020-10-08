Üniversitede koronavirüs alarmı
İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde binden fazla kişide tespit edildiği açıklandı.
İngiltere’de 28 bin öğrencisi bulunan Newcastle Üniversitesi’nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.
Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12'sinde virüs tespit edildiğini duyurdu.
İngiltere'de hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle bazı önlemler alınırken, Başbakan Boris Jhonson gerekirse daha çok önlem alınabileceğini açıklamıştı.