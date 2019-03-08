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Üniversitede “İŞKUR Kampüste” konulu program

Kilis’te,7 Aralık Üniversitesi ve Kilis İŞKUR İl Müdürlüğü’nün ortak girişimleriyle “İŞKUR Kampüste” konulu bir program düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 16:05
Üniversitede “İŞKUR Kampüste” konulu program

Kilis’te,7 Aralık Üniversitesi ve Kilis İŞKUR İl Müdürlüğü’nün ortak girişimleriyle “İŞKUR Kampüste” konulu bir program düzenlendi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’ndaprograma Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vali Yardımcısı Mustafa Aktaş, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı ve KESOB Başkanı Şevket Memiler’in yanı sıra birçok öğrenci ve akademisyenin takip ettiği program, İŞKUR İl Müdürü Çamlı’nın konuşmasıyla başladı.


Çamlı, eğitimli ve nitelikli gençlerin mezuniyet sonrasında iş gücü piyasasına girerken karşılaştıkları staj, iş başı eğitimleri ve kariyer planlaması konularında bilgi ve tavsiyelerini aktardı.


Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Şekeroğlu, şehirlerin markaları, üniversiteleri ve STK’larıyla güçlü olabileceğinden bahsettiği konuşmasında girişimci adayı gençlerin cesaretle ve alın teriyle hareket ederek hayallerinin peşinden gitmelerinin önemini belirtti.


KESOB Başkanı Şevket Memiler erken yaşlarda başlayıp ileriki yaşlara kadar devam eden bir süreç olan kariyer planlamasıyla ilgili tecrübe ve önerilerini aktardı.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, daha iyi bir gelecek için doğru kariyer planlamasının doğru girişim planları kurma, doğru çevre edinme gibi püf noktalarından bahsetti.


İş ve Meslek Uzmanı İbrahim Doğan İŞKUR bünyesinde gerçekleştirilen iş ve meslek danışmanlığı hakkında bilgi verirken öğrencileri İŞKUR Artı Hizmet Noktası’na yönlendirdi.


Kilis Vali Yardımcısı Mustafa Aktaş, İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı ve KESOB Başkanı Şevket Memiler, programdan önce Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:05
  1. doğa

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