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Eğitim Üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
Eğitim

Üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için bekleyişi sürüyor. Üniversite tercihlerinin başlamasının ardından KYK yurt başvuruları da merak kazandı. Peki, Üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 18:06:00 -
Üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Şehir dışında üniversite okuyacak öğrenciler, genellikle yurtta kalmayı tercih etmektedirler. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Yurt başvuruları, ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR kurun açıklamasını bekliyor. KYK yurt başvurularına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları, e- devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu sitesi üzerinden alınacak.

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