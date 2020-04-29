Koronavirüs salgını eğitim sistemini etkiledi. İlk vatanın tespitinin ardından okullar ve üniversiteler kapatıldı. Uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencileri vize ve final sınavlarına nasıl girebileceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.

Üniversite vize final sınavları nasıl yapılacak? | Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak" diye konuştu. Vize ve final sınavları imkanı olan üniversiteler tarafından dijital ortamda yapılacak. Bu tip imkanı bulunmayan üniversitelerde ise sınav ve uygulamalı dersler yaz aylarında yapılacak.