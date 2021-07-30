Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? 2021 YKS tercih tarihleri
Veliler ve öğrenciler tarafından heyecanla beklenilen YKS sınavının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
Üniversite tercih tarihleri 2021. Üniversite kontenjanları, 2021 YKS taban ve tavan puanlarının yer alacağı YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS tercih tarihlerine çevrildi. İşte merak edilen haberin devamı…
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.