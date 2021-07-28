Üniversite tercihleri ne zaman 2021? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 YKS tercihleri için son gün ne zaman? Milyonlarca adayın başvurduğu 2021 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte YKS 2021 puanı ve başarı sıralaması ile üniversite tercihleri yapılacak. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS 2021 tercihleri nereden nasıl yapılacak? YKS tercihleri için son gün ne zaman?

Milyonlarca adayın başvurduğu YKS 2021 için tercih tarihleri adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2021 YKS tercih tarihleri belli oldu.

20121 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

2020 YKS tercihleri için son gün ne zaman?

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada” 2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 16 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.” denildi. 2021 ÖSYM YKS tercih başvuruusu için tıklayın

2021 YKS tercih kılavuzu için tıklayın