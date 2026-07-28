Üniversite Tercihinde Gençlere Büyükşehir’den Rehberlik Desteği

Genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyet ve desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan üniversite tercih sürecinde gençlerin doğru kararlar verebilmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir danışmanlık programı hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğinde “Üniversite Tanıtımı ve Tercih Danışmanlığı Günleri” düzenlenecek.

Tercih Döneminde Gençlerin Yanında Olacak

29 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında Piazza AVM’de gerçekleştirilecek program, her gün 12.00 – 20.00 saatleri arasında gençleri ağırlayacak. Üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan programla gençlerin tercih sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve doğru şekilde yönetmelerine katkı sunulması hedefleniyor. Program kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından üniversitelerin akademik yapısı, eğitim imkânları, bölümleri, kampüs olanakları ve öğrencilere sunulan fırsatlar hakkında gençlere bilgiler aktarılacak.

Uzmanlardan Tercih Danışmanlığı

Üniversite tanıtımlarının yanı sıra programın önemli bir bölümünü de tercih danışmanlığı oluşturacak. Uzman eğitmenler tarafından gençlere; puan ve başarı sıralamasının değerlendirilmesi, bölüm ve üniversite seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, tercih listesi oluşturma ve tercih sürecinde yapılabilecek hatalardan kaçınma gibi konularda rehberlik desteği verilecek. Böylece adayların yalnızca üniversiteleri tanımaları değil, aynı zamanda kendi ilgi alanları, hedefleri ve başarı durumları doğrultusunda daha bilinçli bir tercih listesi oluşturmalarına katkı sağlanacak.

Tüm Gençler Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, üniversite tercihi yapacak tüm gençler “Üniversite Tanıtımı ve Tercih Danışmanlığı Günleri”ne davet edildi. Açıklamada, gençlerin geleceklerine yön verecek bu önemli süreçte doğru bilgiye ve uzman desteğine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla programın gerçekleştirileceği belirtilerek tüm adayların etkinlikten faydalanabileceği ifade edildi.