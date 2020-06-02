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Aktüel

Üniversite sınavına hazırlanan genç 24 saattir kayıp

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ’kitaplarını almak için kursa gideceğini’ söyleyip evden çıkan gençten ailesi 24 saattir haber alamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:49:14 -
Üniversite sınavına hazırlanan genç 24 saattir kayıp

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ’kitaplarını almak için kursa gideceğini’ söyleyip evden çıkan gençten ailesi 24 saattir haber alamıyor.


Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Yasin Akay dün sabah 10.00 sıralarında "Kursa kitaplarımı almaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Üniversite sınavına hazırlanan gençten ailesi bir daha haber alamadı. Telefonu kapalı olan ve arkadaşlarından da Yasin’le ilgili bir bilgiye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine kayıp başvurunda bulundu.



Ailesi kaçırılmış olabileceğini düşünüyor


Yasin’in hayati durumundan endişe ettiklerini belirten Abla Ece Akay, “Kardeşim liseyi bitirmişti, üniversite sınavına hazırlanıyordu. 20-25 gün sonra da sınavı vardı. Bir YKS kursuna gidiyordu. Dün sabah 10.00 sıralarında anneme ’Kursa kitaplarımı almaya gidip geri geleceğim’ diyerek evden çıktı. Geri dönmeyince endişelendik. Telefonu da kapalı, kendisine ulaşılmıyor. Arkadaşlarından da bir bilgiye ulaşamadık. Kardeşimin bir düşmanı, sevmeyeni yoktu. Ailevi bir problemimiz de yok. Annem, babam ben gayet iyi anlaşıyoruz. Biz kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Polise de haber verdik. Kardeşimi arıyoruz. Gören veya duyan olursa güvenlik güçlerine haber vermelerini rica ediyorum” dedi.

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