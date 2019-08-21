Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilimsel araştırmaları geliştirmek adına TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) ile protokol imzaladı.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlaması maksadıyla hazırlanan protokol TÜBİTAK BUTAL Merkezi’nde imzalandı. 4 yıl boyunca geçerli olacak protokolün iki kurum için de hayırlı olması temennisinde bulunan BUÜ Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, “İmzaladığımız protokol ile hâlihazırda topluma hizmet veren BUTAL’in daha ileri seviyede, öğretim üyelerinin de katkılarını kapsayan bir takım çalışmalarla hizmet yelpazesini daha da geliştireceği kanaatindeyim. Üniversitemize ne görev düşüyorsa, hangi sorumluluklar düşüyorsa, her türlü ortamda yerine getirmek için çalışacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

Üniversitelerin topluma ve toplum katmanlarına üstten bakan bir yapı içerisinde olmaması gerektiğinin altını çizen Saim Kılavuz, “Günümüzde artık üniversitelerin politika olarak toplumun içerisinde, şehrin içerisinde olması gerekiyor. Topluma üstten bakan bir yaklaşım içerisinde olmamalıdır. Toplumla içiçe, kucaklayıcı bir yapıda olması gerekiyor. Bu tabiî ki bir zihniyet değişimi ile olacaktır. Son 15-20 yılda bu alanda ciddi mesafeler alındı. Bugün imzalanan protokol de topluma yaklaşan üniversitemizin geldiği noktayı gösteriyor. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız” dedi.

Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve bilimsel araştırma projelerinin üretilmesi noktasında hazırlanan protokolün kendilerini mutlu ettiğini kaydeden TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş ise Türkiye’nin ilk akredite laboratuvarı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi ile çalışmaktan memnuniyet duyacaklarının altını çizdi. Protokol töreninin ardından kurum yöneticileri, üniversiteden gelen heyete laboratuvarları gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.