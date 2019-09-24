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Üniversite personel alımı profesör doçent öğreti üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı

Akademik personel alımı yapan üniversiteler merak konusu. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte çok sayıda üniversite öğretim görevlisi başta olmak üzere araştırma görevlisi, profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımı yapmakta. Peki profesör alım ilanı ile hangi üniversite profesör alımı yapıyor? Öğretim üyesi alımı ilanları başvuru şartları neler? Araştırma görevlisi alımı şartları araştırılmakta.

24 Eylül 2019 Salı 09:42
Üniversite personel alımı profesör doçent öğreti üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı

Akademik personel alımı yapan üniversiteler merak konusu. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte çok sayıda üniversite öğretim görevlisi başta olmak üzere araştırma görevlisi, profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımı yapmakta. Peki profesör alım ilanı ile hangi üniversite profesör alımı yapıyor? Öğretim üyesi alımı ilanları başvuru şartları neler? Araştırma görevlisi alımı şartları araştırılmakta.

Üniversitelerin öğretim görevlisi alım ilanları merak edilmekte. Basın İlan Kurumu üzerinden yapılan akademik personel alımı ilanları sorgulanmakta. Çok sayıda üniversite açıkta bulunan Profesör doçent öğreti üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi için alım ilanı yapmış durumda. Peki hangi üniversite öğretim üyesi alımı yapıyor. İşte akademik personel alımı ilanlarına ilişkin detaylar.

Atılım Üniversitesi 14 öğretim üyesi, araştırma görevlisi alımı yapacağını ilanla duyurdu. Akademik personel alımı yapan üniversiteler arasında İstanbul Okan Üniversitesi de var. Okan Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi alımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacağını verdiği akademik personel alım ilanı ile duyurdu. 

Akademik personel alımı için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:42
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