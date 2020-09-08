Üniversite özel sektör iş birliğiyle üretilen damızlık koyunlar yoğun talep görüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veterinerlik Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde Bolvadin ilçesinde kurulan tesiste üretilen Fransız merinosu ırkı damızlık koyunlar, Türkiye'nin pek çok bölgesine gönderiliyor.

Bolvadin ilçesine bağlı Harlak mevkisinde atıl vaziyetteki bir tesisi satın alan girişimci Ali Karyağdı (38), yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yaptı.



Karyağdı, tesisi, AKÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kabu danışmanlığında, kapalı sistem damızlık Fransız merinosu üretim merkezi haline dönüştürdü.

Girişimci Karyağdı, AA muhabirine, uzun süredir yapmadıkları baba meslekleri koyun üreticiliğine tekrar başlamaya karar verdiklerini belirtti.

Yaptıkları araştırmalar sonucu damızlık koyun yetiştiriciliğine başlama kararı verdiklerini dile getiren Karyağdı, "Üniversite-özel sektör iş birliğiyle hazırlanan proje çerçevesinde kurduğumuz kapalı sistem tesiste, AKÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kabu danışmanlığında, üretime başladık. Hocamızdan bilimsel anlamda destek alıyoruz. Geçen yıl 200 koyunla başladığımız üretimde, kısa sürede 450 hayvana ulaştık. Önümüzdeki yıl da 650 anaç koyuna ulaşarak 1100 civarında kuzu üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

-"Amacımız, kırmızı et sektörüne katkı sağlamak"

Karyağdı, Fransız merinosunun et verimi ve ikiz doğum oranlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etçil ve hızlı gelişen bir koyun ırkı. İkiz doğum oranı da çok yüksek. Denemelerimiz sonucu, bu koyunlar bizim bölgemize de güzel uyum sağladı. Amacımız ülke ekonomisine damızlık koyun yetiştirmek ve kırmızı et piyasasına katkı sağlamaktır. Şimdiden yetiştirdiğimiz damızlık hayvanlarımızın, Balıkesir, Ankara, Burdur, Eskişehir, Bilecik başta olmak üzere pek çok ile satışını da yaptık."

- Veriler 2021'de paylaşılacak

AKÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kabu da proje kapsamında, yurt dışından gelen Fransa merinosu ırkı koyunların adaptasyonu, verim özelliklerini tespit etmek ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için veri tespitinde bulunduklarını anlattı.

Amaçlarının mevsim gözetmeksizin 8 ayda bir kuzu almak olduğuna dikkati çeken Kabu, şöyle devam etti:

"İlk verilerde koyunlarda ikiz doğum oranımız 1,9'dur. Yani, bir doğumda 100 koyundan 190 kuzu elde ediyoruz. İkizlik oranı oldukça yüksek. Kuzuların canlı ağırlık artışları ve yaşama oranlarını yıl boyu kayıt edeceğiz. 2021 yılında işletmemizi maksimum seviyeye çıkararak, elde ettiğimiz verileri ülkemizle paylaşacağız. İlerleyen süreçte kırmızı et sektörüne ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, koyunlarda suni tohumlama ve embriyo transferi çalışmalarına da başlayacağız."