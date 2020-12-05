  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Üniversite öğrencisine 292 bin TL tazminat
Gündem

Üniversite öğrencisine 292 bin TL tazminat

Gerçidiği bir trafik kazası sonrası tedavi nedeniyle okulundan bir süre uzak kalan Deniz T.'ye geç mezun olması dolayısıyla toplam 292 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 08:38:00 -
Üniversite öğrencisine 292 bin TL tazminat

Dava dosyasına göre, Deniz T., Ankara’da özel bir üniversitenin iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi iken, bindiği servis aracının başka bir servis aracıyla çarpışması sonucu, 21 Aralık 2010’da ağır yaralandı. Soruşturmada Deniz T.’nin bindiği servis aracının olayda yüzde 25, kazaya karışan diğer servis aracının ise yüzde 75 oranında kusurlu olduğu belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iki servis sürücüsü hakkında dava açıldı. İki sürücü de ayrı ayrı 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Kazada yüzde 25 kusurlu olan servis sürücüsü ve aracın sahibi şirket, genç kızla anlaşarak 65 bin TL ödeme yaptı. Ancak kazada yüzde 75 oranında kusuru tespit edilen servis sürücüsü ve aracın sahibi, anlaşmayı tercih etmedi. Bunun üzerine Deniz T., avukatları Buket Derya Karaman ve Ayşe Özge Çınar Seçkin aracılığıyla, Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. 

Ağır yaralandı

Nisan 2019 tarihinde mezun olan Deniz T.’nin dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:

“Müvekkil söz konusu kazada her iki kolundan ve de başından ağır şekilde yaralanmış; yapılan tedaviler neticesinde özellikle omuz ve kollarında kalıcı hasarlar meydana gelmiştir. Müvekkil halihazırda öğrencidir; ancak mezun olduğunda hayatını mimarlık mesleğinden kazanacağı buna karşın geçirmiş olduğu kaza sebebi ile vücut bütünlüğünün yüzde 22.2 oranında zarar gördüğü bu durumun da yapacağı çizimler de elini kolunu yüzde 100 sağlıklı şekilde kullanamamasına sebep olacağı izahtan varestedir. Müvekkilin tedavi süreci sebebi ile yaklaşık 6 ay gibi bir süre de öğrenim hayatından geri kaldığı, bu kayıp sebebi ile diğer arkadaşlarından daha geç mezun olup, meslek hayatına da geç başlayacağı bu noktada da müvekkilin ekonomik hayatının bu yönü ile de etkileneceği ve kazanç kaybı olacağı gerçektir.”

Davaya bakan Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aralık tarihinde örnek bir karara imza attı. Mahkeme, “Tedavi giderleri yönünden 17 bin TL, geç mezuniyetten kaynaklı 15 bin TL, çalışma gücünün kaybından kaynaklı olarak da 260 bin TL olmak üzere toplam 292 bin TL’nin, davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya (Deniz T.) ödenmesine” hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS
Teknoloji

Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS

Türkiye'nin yeni silahları yakın zamanda görücüye çıkıyor. Bunlardan birisi de ALKA YESS olarak biliniyor. İşte yeni silaha dair her şey.....
Bunu da gördük! CHP'li İBB'den
Gündem

Bunu da gördük! CHP'li İBB'den "Borç alma" töreni

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi İstanbul Boğazı ve Haliç’in canlılığı ve temizliği açısından hayati öneme sahip Silahtarağa ..
Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...
Gündem

Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay