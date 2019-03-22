0553 313 94 23

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Muhammet Nefesoğlu (21), halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Üniversite öğrencisi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22 Mart 2019 Cuma 16:23
Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirdi

Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Muhammet Nefesoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşları ile halı sahada futbol oynamak için Devrek ilçesine gitti. Maçın 20'nci dakikasında rahatsızlanan Nefesoğlu, kalbinin sıkıştığını söyleyerek arkadaşlarından yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Muhammet Nefesoğlu, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefesoğlu, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, hastanede yapılacak otopsiden sonra memleketi Düzce'de toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:23
  1. Düzce
  2. Zonguldak
  3. Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu
  4. Muhammet Nefesoğlu
  5. Çaycuma Devlet Hastanesi
  6. kalp krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Gül’den Medical Park Gaziantep Hastanesine ziyaret
    1. Vali Gül’den Medical Park Gaziantep..
    2. Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri..
    3. Danimarka’da aşırı sağcı liderden..
    4. Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla..
    5. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    6. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    7. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    8. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    9. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    10. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    11. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    12. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    13. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    14. Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok..
    15. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    16. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    17. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    18. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    19. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    20. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    21. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    22. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    23. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    24. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    25. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    26. 6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz..
    27. Isparta Belediyesi’nden Nevruz Bayramı..
    28. Sıfır Atık Çalıştayı başladı
    29. AK Parti'nin Konya mitingi
    30. ATSO’dan 150 bin yeni istihdam sözü
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev