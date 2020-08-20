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Aktüel Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Aktüel

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:36:46 -
Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

ISPARTA (AA) - Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda genç kızın babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Pehlivan, savunmasında cinayeti tasarlamadığını öne sürerek, "Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı alesinden özür diliyorum." dedi.

Sanığın avukatı da sosyal medya ve basının davada hükmü verdiğini belirterek, "Müvekkilimin adil yargılanma hakkı elinden alındı." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Zafer Pehlivan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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