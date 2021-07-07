13 Eylül’de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Okullarından uzak kalan gençler yüz yüze eğitim için aşı zorunluluğu bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, üniversitelilerin aşı yaptırması zorunlu mu?

Üniversite öğrencilerinin aşı olması zorunlu mu? Hangi üniversitelerde aşı zorunluluğu var?

Üniversite öğrencileri sosyal medyada dolaşan bir iddia üzerine aşının kendileri için zorunlu olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kadir Has Üniversitesi’nin öğrencilere “Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde mail attığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddialar sosyal medya üzerinden yayılsa da üniversite konu hakkında henüz resmi bir açıklama yayımlamadı.

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise öğrencilerin aşı olması yönünde tavsiyede bulunuldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılmasına neden olan Covid-19 salgını ile mücadele konusunda ülkemizde önemli başarılar elde edilmiş ve aşılama konusunda toplumun geniş kesimlerine ulaşılmıştır. Salgın karşısında yürütülen aşılama mücadelesinde ülkemiz dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının önemi ortadadır. Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız” denildi.