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Yerel Üniversite öğrencileri geldi, ilçede nüfus patlaması yaşandı
Yerel

Üniversite öğrencileri geldi, ilçede nüfus patlaması yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 20:02:00 -
Üniversite öğrencileri geldi, ilçede nüfus patlaması yaşandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ilçe nüfusu 39 binden yaklaşık 80 bine ulaştı. Öğrencilerin yoğun talebiyle KYK yurtlarında ise doluluk oranı yüzde 90'nın üzerine çıktı.

Kırıkkale'de normalde 39 bin olan Yahşihan nüfusu, üniversite öğrencilerinin de ilçeye gelmesiyle yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçe nüfusunda ciddi bir artış yaşandı. Öğrencilerin bir kısmı aileleriyle kalmak için özel apart evler kiralarken, bu apart daireler ise aylık kira bedelleri 7 bin liradan başlıyor. Bazı üniversite öğrencileri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında konaklamak için kayıt işlemlerini tamamladı. KYK yurtlarının 8 bin 200 kişilik kapasitesi bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Öğrenciler, kayıt yaptırmak için yurt binalarına aileleriyle birlikte gelmesinin ardından cadde ve sokaklarda araç trafiği de yaşandı. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda araçlarına yer bulamayan sürücüler, ara sokaklara park etmek zorunda kaldı.

Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından da kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine çay, su ve kuru pasta ikramları yapıldı.

Üçüncü yılını yurtta geçirdiğini belirten üniversite öğrencisi İrem Çalım, "Eşyalarımı yerleştirmeye geldim. Yurdu ve odamı seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Yurtların temizliği düzenli yapılıyor, şu anda memnunum" ifadeleriyle KYK'dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Elanur Aycan, yurttaki ortamın sıcak ve güvenli olduğunu vurgulayan, "Yurttaki üçüncü yılım. Yeni gelen arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Yurttan çok memnunuz, güvenliğimiz gayet iyi. Ortam güzel ve hepimiz sıcakkanlıyız. O yüzden bu yurt tercih edilebilir" dedi.

"Yavrularımızı devletimize emanet"

Kayseri'den gelen öğrenci velisi Ayla Şalvarcı, kızını devlet yurduna bırakmanın verdiği güveni şu sözlerle ifade etti: "Yurt kaydımızı internet üzerinden yaptık. Ankara'ya sürekli gidip geldiğimiz için yola hakimiz. Yavrularımızı devletimize emanet edip gideceğiz. Devletin koruması altında olacağı için kendimizi güvende hissedeceğiz. Özellikle kız çocuğu annesi olarak hassas düşüncelerim var. Allah tüm çocukların önünü açık etsin."

Öğrenci velisi Turgay Kukuş da Ankara'dan çocuğunu yurda yerleştirmek için geldiğini belirterek, "Çocuğumuzu yurda getirdik ve kaydını yaptırdık. Şimdi de buraya bırakıp gideceğiz inşallah" diye konuştu.

Duyduğu heyecanı dile getiren Tacettin Erkanat ise, "Çok heyecanlıyız. Ağabeysi üniversite okudu ama bu çocuğum ilk defa dışarı çıkıyor, bu yüzden biraz daha heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

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