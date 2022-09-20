"Üniversite mezunlarına iş yok" diyen gence ders gibi cevap!

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Ensonhaber'in Youtube kanalında, dikkat çeken bir sokak röportajı yayınlandı.

Röportajda üniversite son sınıf öğrencisi bir inşaat mühendisi adayı, inşaat işçisi ile tartıştı.

İşçiye, "Ben mezun olunca 5 bin 500-6 bin lira maaş alacağım. Sen şu anda benim alacağım paradan çok daha fazla kazanıyorsun." dedi.

O esnada araya giren orta yaşlı bir vatandaş, gençlerin, "Üniversite mezunları para kazanamıyor ,işsizlik var." gibi sözlerine ders niteliğinde bir cevap verdi.

İnşaat mühendisi ile tartışan vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi sen 4 yıl boyunca okudun ya, birinci sınıfta amelelik yapacaktın. İkinci sınıfta ameleliği yaparken kalfalığa geçecektin. Üçüncü sınıfta tekniker olacaktın ama acemi tekniker olacaktın. Dördüncü sınıfta da hem iş tecrübeli bir tekniker olacaktın hem diplomanı alacaktın. Sen sadece kitaptan okuduysan mezun bir işsizsin. Sadece imza yetkisi olan sıfır tecrübeli bir mühendisin topluma yönelik katma değeri çok fazla değil. Tecrübe arttıkça fiyat da artacaktır.