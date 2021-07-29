Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2021? 2021 üniversite kayıt tarihi! 2021 üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

2021 YKS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da http://osym.gov.tr sitesi üzerinden erişime açıldı. YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte 2021 üniversite tercih tarihleri ile birlikte üniversite kayıt tarihi de belli oldu. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2021? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 202 üniversite kayıt tarihleri.

2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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