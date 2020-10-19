Üniversite öğrencileri ücretsiz burs veren kurumlar ve vakıfları araştırmaya başladı. Üniversite tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında maddi durumu el vermeyen öğrenciler karşılıksız yani geri ödemesiz burs imkanlarını zorlamaya başladı. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor. Bazen çıksa da şehir dışında okuyan öğrenciler için yeterli olmayabiliyor. Üniversite öğrencilerine pek çok Sivil Toplum Kuruluşu (STK), vakıf, şirket ve oda, eğitim-öğretim süreleri boyunca eğitim bursu veriyor. Burs süresi 9 ile 12 ay arasında değişirken, aylık ödemeler 250 liradan başlayıp, bin 500 liraya kadar yükseliyor.

Üniversite karşılıksız burs veren yerler hangileri 2020-2021?

KREDİ YURTLAR KURUMU

Hemen hemen her öğrencinin başvurduğu kurumlardan biri olan KYK, öğrencilere hem burs hem de yurt imkanı sunmaktadır. Başvurular henüz başlamamış olup, Ekim ayı içerisinde başlayacağı tahmin edilmektedir. Başvuru tarihleri açıklandığında, adaylar belirtilen tarihler içerisinde e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Geri ödemesiz bursların yanında adaylara kredi ödemesi de yapılmaktadır. Bu ödemeler, aday mezun olduktan 2 yıl sonra faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

TOPLUM GÖNÜLLÜLER VAKFI

Toplum Gönüllüleri Vakfı karşılıksız burs vereceği öğrecilerden öncelikli olarak haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer almalarını istiyor. İkinci şart ise bursun devamlılığı için öğrencilerden akademik başarı devamlılığı talep ediyor.

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ

Sadece polis çocuklarına verilen Polis Eşleri Derneği bursu, karşılıksız olarak verilen burslardan bir tanesidir. Kurum, eğitim yardımı olarak tek seferde ve burs olarak eğitim dönemi boyunca ödeme yapmaktadır. Başvurular, Polis Eşleri Derneği vakfına istenilen evraklarla birlikte şahsen yapılmalıdır. Henüz 2020 - 2021 dönemi için başvurular başlamadı. Başvuruların Ekim - Kasım aylarında başlaması bekleniyor. Sonuçlar Aralık ayında açıklanacak olup, ödemeler Ocak ayında başlamaktadır.

DARENDELİLER EĞİTİM VAKFI

Darendilliler Eğitim Vakfı Karşılıksız burs veren öğrencilerinden "Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır, Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak, ( KYK Hariç) Aynı aileden DASEV Burs Programı'na devam eden başka bir öğrencinin olmaması, Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır gibi şartlar aramakta.

YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

(YEKÜV)YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı, öğrencilere öğrenim süresi boyunca her dönem başarılarını belgeledikleri sürece mezun olana dek karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Buna ek olarak öğrencileri sosyal ve kültürel projelerde bulunmalarını talep eden vakfın burs miktarı ise yönetim kulunca belirleniyor.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, her yıl belirlediği taban puanını baz alarak öğrencilere geri ödemeli burs imkanı sağlıyor. Her yıl 9 aylık süre boyunca öğrencilere burs imkanı sağlayan vakıf, geri ödemeyi öğrenci okulu bitirip bir işe girdiğinde 24 ay taksitle geri talep ediyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Dilekçe ile burs başvurularını alan İstanbul Sanayi Odası Vakfı, belirlediği uygun adaylara geri öedemesiz burs imkanı sağlıyor. Başvuruları ise Eylül ayında gerçekleşiyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI

Her yıl Ekim - Kasım aylarında burs başvurularını kabul eden İstanbul Ticaret Odası İstanbul il sınırları içerisinde devlet üniversitesinde ve ekonomi ile ilgili bir bölümde okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geri ödemesiz verilen bursu alan öğrencilerinde yaş sınır ve öğrenim hayatı boyunca alt sınıftan dersleri olmamaları gerekiyor. Buna ek olarak ikinci öğretim okuyan öğrencilerin burs başvurusunu kabul etmiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı - Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.