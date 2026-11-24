Üniversite hocası evinde ölü bulundu!
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine girilen evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol'dan (50) haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kardeşler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erol'un evine itfaiye yardımıyla girildi.
Sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Şeker hastası olduğu öğrenilen Erol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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