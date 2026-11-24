HALATTAN YAPILMIŞ BİR BEBEK Bir süre zinciri ve kutuyu açmak için uğraştıklarını belirten Kılıç, açtıklarında dehşete düştüklerini söyledi. Kutudan halatla yapılmış bir bebek çıktığını, belli yerlerine iğneler batırıldığını gördüklerini anlatan Kılıç, şunları söyledi: "Bunu internetten araştırdığımızda voodoo büyüsü olduğunu anladık. Halatla yapılmış bebek şeklinde ve kafa bölgesine, vücut bölgesinde belirli yerlerine iğneler batırılmıştı. Tuhaf şekiller, işaretler, yazılar yazılmış bir bebekti. Bugüne kadar deniz dibinde kilitler buluyorduk ama ilk defa böyle bir büyüyle karşılaştık. Şoke olmuştum. Çünkü ilk defa hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İnternette yazılanlara göre buna voodoo bebeği büyüsü deniyormuş."