"BUGÜNE KADAR 8 FARKLI MODEL İHA ÜRETTİK": Ülker, öğrencilerle başarılı işlere imza attıklarını ve bunun en güzel örneğinin ise tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracı (İHA) ile ABD'de düzenlenen "SUAS 2026"da liseler arasında birincilik elde etmeleri olduğunu belirtti. İHA'lar üzerine çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Ülker, şunları kaydetti: "Bölümümüzde öğrencilere el becerileri kazandırıyoruz ve elektronik bilgilerin, hava araçlarının elektroniğinin, aviyonik sistemlerinin üretilmesi bilgilerini uygulamalı olarak aktarıyoruz. Daha sonrasında da ayrı takım çalışmalarımızla öğrencileri TEKNOFEST, TÜBİTAK ve Amerika'daki SUAS gibi yarışmalara hazırlıyoruz. Bunun için tasarımlar yapmaktayız. Sadece İHA'nın dış tasarımını değil, iç kısmını, aviyonik tasarımlarını, yazılımını, yapay zekayı, görüntü işlemeyi, nesne tespit tarzında bilgileri öğrencilere aktarmaktayız. Teknoloji sürekli geliştiği için biz de yeni şeyler öğreniyoruz. Aslında karşılıklı bir öğrenim ortamı oluşuyor. Bu sayede öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çok çabuk iş bulabiliyorlar. Türkiye'nin en güzide kurumlarında, en faydalı olabilecekleri yerlerde görev yapıyorlar. Bugüne kadar 8 farklı model İHA ürettik. Toplamda 2 binden fazla üretmişizdir. Bunların hepsi eğitim İHA'sı, bizim için bir eğitim materyali."