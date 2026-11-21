Ülker, tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. İnsanın sevdiği işi yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Ülker, şöyle konuştu: "Askeriyedeki işim çok güzeldi, haz veren bir işti ve ülkemize hizmet ettiğimiz bir görevdi. Fakat öğretmenlik çok daha başka bir meslek. Teknikleri bilmek gerekiyor. Onun için de psikoloji bilmemiz, çocukları sevmemiz gerekiyor. Burası o yönden bana daha fazla haz verdi, daha mutlu etti. Ekonomik olarak bir kaybım olabilir ama burada aldığım haz hepsinden daha fazla, daha mutluluk verici. Ayrıca burada ülkemize daha fazla hizmet ettiğimi düşünüyorum. Burada hem öğrencilik tecrübelerimizi hem de sektörde öğrendiğimiz bilgileri öğrencilerimize aktarma yolunu tercih ettim. Bu tabii öğrencilerimiz açısından da güzel imkanlar oluşturdu. İşe yerleştirme oranlarımız çok fazla arttı. Ayrıca bu benim için de haz veren bir durum oluşturdu. Mezun olduğum okulda bazen kendimi öğrenci gibi hissettiğim günler de oluyor. Mezun olduğum okula görev yapmak beni çok mutlu etti."