Üniversite hazırlık kurs başvuruları başladı
Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezun öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının ön başvurularının başladığını duyurdu.18 Ağustos 2019 Pazar 12:20
Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezun öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının ön başvurularının başladığını duyurdu.
Bakanlığın DYK kurslarını açarken, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak, ilave eğitimler için velilerin yüklü miktarda para ödemelerinin önüne geçmeleri hedeflendiği, 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Halk Eğitim Merkezi’ne yapılabileceği duyuruldu.
Açılacak kursların ücretsiz olacağı, öğrencilerden gelen istek üzerineTYT ve AYT olarak ayrı sınıflarda oluşturulabileceği belirtildi.
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