Üniversite hazırlık kurs başvuruları başladı Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezun öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının ön başvurularının başladığını duyurdu.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mezun öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının ön başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlığın DYK kurslarını açarken, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak, ilave eğitimler için velilerin yüklü miktarda para ödemelerinin önüne geçmeleri hedeflendiği, 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Halk Eğitim Merkezi’ne yapılabileceği duyuruldu.

Açılacak kursların ücretsiz olacağı, öğrencilerden gelen istek üzerineTYT ve AYT olarak ayrı sınıflarda oluşturulabileceği belirtildi.

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