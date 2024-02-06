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Gündem Üniversite hastanesinde 'kit' vurgunu! 2'si öğretim görevlisi, 5 gözaltı
Gündem

Üniversite hastanesinde 'kit' vurgunu! 2'si öğretim görevlisi, 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 11:54:00 -
Üniversite hastanesinde 'kit' vurgunu! 2'si öğretim görevlisi, 5 gözaltı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri hastalara 20 bin ile 100 bin TL arasında sattığı belirlenen, aralarında 2 öğretim görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kitlerin fiyatının 200 lira olduğu öğrenildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri hastalara 20 bin ile 100 bin TL arasında sattığı belirlenen, aralarında 2 öğretim görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kitlerin fiyatının 200 lira olduğu öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören 60 hastaya, piyasadan 200 liraya temin edilen kök hücre uygulamasında kullanılan kitlerin 20 bin ila 100 bin lira arasında satıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Prof. Dr. H.Y.E., Doç. Dr. T.K., medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., B.C.T. ve Y.C.İ. 'dolandırıcılık' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçuna yardımdan tutuklanırken, Prof. Dr. H.Y.E. ile Doç. Dr. T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Yorumlar

Vatandaş

Şu anda neredeyse Türkiye'nin her yerinde özellikle Ankara'da maalesef ameliyatlarda bıçak parası adı altında milyarlarca lira dönüyor Allah bu sağlık sektöründe özellikle namussuzluk ve  yapanların gözünü doyursun benim komşum yakın zamanda ameliyat oldu 30 bin lira para aldılar hem devletten alıyorlar hem vatandaştan alıyorlar bunların Gözü hiç mi doymayacak o zaman askerlere ve Polislere de her gittikleri görevde fazlasıyla para istesinler,ana kuzuları bu vatanın selameti için tüm sevdiklerini geride bırakıp karşılılsız ölüme gidiyor, sağlıktaki kelli felli bazı ahlak yoksunlarıda masa başında oturup ben 6 yıl okudum edebiyatı ile milletin çaresizliğini ranta dönüştürmüşler bu rezil ahlaksızlara ne zaman dur denilecek

Mülayim

Way şerefsizler vay bunları da ascaksın,
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