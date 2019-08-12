Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? osym.gov.tr YKS ek tercih boş kontenjanlar

ÖSYM'nin YKS 2019 yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar ek kontenjanları ve ek tercihleri merak ediyor. Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu aratılıyor. YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? Gibi sorular oldukça aranılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Daha sonra da süreç başlayacak. Peki, üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak.

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı ÖSYM Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizde yer alacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Boş kontenjanlar belli oldu mu?

Boş kontenjanlar, yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Ardında ek tercih yapan öğrenciler boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Üniveriste kayıtları ne zaman?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta yapılacak.