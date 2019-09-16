Üniversite ders seçimleri ne zaman? OBS üniversite ders seçimi nasıl yapılır?

OBS ders seçimi nasıl yapılır? ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazan adaylar üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos tarihleri arasında yaptı. Üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler bu kez okuyacakları bölümün ders seçimlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Üniversite ders seçimi yapacaklar ‘Üniversite ders seçimleri ne zaman? Üniversite ders seçimi nasıl yapılır?’ sorularını araştırıyor. Üniversite ders seçimleri 16 Eylül 2019 Pazartesi itibariyle başladı. Adaylar üniversite ders seçimlerini 20 Eylül tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. İşte üniversite ders seçimi nasıl yapılır? Sorusuna ilişkin haberin detayları…

Üniversite internetten ders seçimi nasıl yapılır? İnternetten üniversite ders seçimi nasıl yapılır? Üniversitede ders seçerken nelere dikkat etmeli? İşte detaylar.

Üniversitenizin OBS sistemine giriş yapın

Siteye giriş yaptıktan sonra öğrenci giriş bölümüne tıklayın.

Giriş kısmında öğrenci numara/e-postanız ve şifrenizi girmeniz istenecek.

Sisteme giriş yaptıktan sonra fotoğrafınızı görebilirsanız doğru yerdesiniz demektir.

Çoğu üniversitenin OBS sisteminde solda menüler olur. Bu üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir.

Menülerde “Ders kayıt” diye bir bölüm olacak. Eğer sizde böyle bir şey yoksa muhtemelen açılır menülerin birinin altındadır. Hepsini inceledikten sonra mutlaka bulacaksınız.

Ders kayıt kısmına geldikten sonra dersleri göreceksiniz. Ve derslerin hemen yanında mavi/yeşil artı butonlar var o butonlara basarak dersleri ekleyeceksiniz.

Zorunlu dersleri mutlaka almanız gerekiyor. O dersleri başarıyla geçmeden mezun olamıyorsunuz.

Üniversiteden üniversiteye göre değişmekle birlikte genellikle 1. sınıfta seçmeli ders olmuyor. Eğer varsa ders kayıt kısmında “Alan dışı” şeklinde gözükecektir.

Derslerinizi seçtikten sonra “Kontrol Et” butonuna tıklamanız gerekiyor. Daha sonra da “Kesinleştir” Butonuna tıklayarak ders seçiminizi bitirmiş oluyorsunuz. Bu adımlardan sonra geriye sadece danışman hocanızın dersleri onaylaması kalıyor.

Üniversitede ders seçerken nelere dikkat etmeli?

Zorunlu olarak geçen dersleri mezun olabilmek için almak mecburiyetindesiniz. Her sınıfta belli zorunlu dersler olur ve bunların başarıyla geçilmesi şarttır.

Her dönem alabileceğin minimum ve maksimum kredi oranı vardır. Üniversite bittiğinde toplam kredin hesaplanır ve gereken miktarı aşıyorsa mezun olabilirsin. Ayrıca her dersin farklı farklı kredi puanları vardır.

Ders seçimi sürecinde okul tarafından size bölümünüzden bir danışman hoca atanır. Danışman hocalar birden fazla öğrenciyle ilgilenir, en çok da ders seçim dönemlerinde yardımcı olurlar. Dolayısyla seçimler başladığı zaman tavsiyemiz üniversitenizin olduğu şehirde yaşıyor oluşunuzdur. Bu süreçte aklınıza takılanları danışman hocanıza giderek bizzat danışabilirsiniz.

Üniversitenin birinci sınıfında çoğu zaman seçmeli ders değil, sadece zorunlu dersler alınır. Fakat ilerleyen dönemlerde seçmeli dersler de başlar ve bu şekilde gereken toplam kredi sağlanır. Seçmeli ders alırken dikkat etmeniz gereken şey ilgi alanlarınıza uyup uymadığıdır. Zorunlu derslerin yanında sizi zorlamayacak dersleri seçmelisiniz. Bu yüzden de tavsiyemiz şu; sadece kredi puanı doldurmak için ders seçmeyin.

Peki üniversitede seçilen ders bırakılır mı? Okul başladıktan sonra Ekle-Sil haftası olarak da bilinen bir hafta olur. Bu hafta dersler yoğun şekilde işlenmez ve genellikle öğrenci-hoca tanışması şeklinde geçer. Ekle-Sil haftasında derslere girerek içeriği hakkında ayrıntılı bilgi alabilir, devam etmek istemediklerinizi okul öğrenci işlerine giderek bırakabilirsiniz.