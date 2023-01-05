Üniversite değil Kandil üssü! ODTÜ’de Savunma Sanayi etkinliğine saldırı!

ODTÜ'de Savunma Sanayi Topluluğu tarafından organize edilen ikinci Savunma Sanayi Zirvesi, sol görüşlü grupların teşebbüsüyle engellendi.

Yeni teknoloji üreten yerli şirketlerin katılacağı zirveden rahatsızlık duyan bir grup, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin yapılacağı salonun kapısında barikat kurdu.

ODTÜ yönetimi, zirveyi iptal etmek için toplananlara bir müdahalede bulunmadı.

Okul yönetimi bir açıklama yayınladı. Yönetimin açıklamasında, “Üniversitemiz resmi öğrenci topluluklarından Savunma Sanayi Topluluğu’nun bugün yapacağı etkinlik bazı gruplar tarafından engellenmeye çalışılmıştır. İstenmeyen olayların çıkmasını önlemek, etkinliklerin huzur ve güven içerisinde yapılacağı ortamı oluşturmak üzere öğrenci topluluklarının tüm etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “ODTÜ yönetimini itham eden bu paylaşımlara yönelik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘217/A – Halka yanıltıcı bilgi yayma’ maddesi gereği yasal işlem başlatılacaktır” denildi.