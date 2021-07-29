Üniversite başarı bursları 2021 ! Hangi üniversite ne kadar burs verecek? Üniversitelerin başarı bursu (Devlet-Vakıf)

Üniversite hayali olan milyonlarca aday 26-27 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınavına girdi. YKS 2021 sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM’den merakla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı.

2021 YKS sonuçları sonrası üniversite tercih tarihleri de bir hayli araştırılıyordu. ÖSYM 2021 üniversite tercih tarihlerinin 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite başarı bursu ne kadar?

Üç oturumda gerçekleştirilen sınavda TYT, AYT sayısal ve sözel birincileri Adana'dan, eşit ağırlık birincisi ise Konya'dan çıktı. YKS sınavında başarı olan öğrenciler devlet ve vakıf üniversitelerin vereceği başarı bursunu merak etmeye başladı. Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrenciler

Başarı bursu nedir? Başarı bursu kimlere verilir? Üstün başarı bursları, devlet veya vakıf(özel) üniversitelerinin YKS sınavında yüksek sıralama elde etmiş öğrencileri kendi okullarına çekmek için verdikleri burslardır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi başarı bursu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Üstün Başarı Bursu koşulları merak ediliyor. YKS sonucuna göre Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 10 dereceye girmek ve ODTÜ’deki bir lisans programına 1. tercihinde yerleşmek şartıyla ODTÜ bayarı bursu veriyor. Yılda 9 ay süreyle aylık 2.000 TL nakit destek,

İstanbul Teknik Üniversitesi başarı bursu

Türkiye genelinde dereceye girmiş ve ilk 1. ve 50. arasındaki öğrencilere 9 ay süreyle ayda 2500 ₺, Türkiye 51-100.’lüğü arası 9 ay süreyle ayda 2000 ₺, Türkiye 101-200.’lüğü arasındaki öğrencilere 9 ay süreyle ayda 1500 ₺, Türkiye 201-500.’lüğü arası: 9 ay süreyle ayda 1000 ₺ burs vermektedir.

Boğaziçi başarı bursu

YKS sonucunda, SAY puan türünde ilk 20, EA puan türünde ilk 15, SÖZ puan türünde ilk 10, DİL (İng) puan türünde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilere verilir. Boğaziçi başarı bursu şılda 9 ay süreyle 600,00 TL Nakdi Burs,

TÜBİTAK Başarı Bursu

TÜBİTAK adına Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na lise seviyesindeyken katılan ve Matematik, Fizik, Bilgisayar, Kimya, Biyoloji alanlarından herhangi birinde altın, gümüş, bronz madalya alan öğrencilere verilir. Yemek Bursu (aylık 100,00 TL karşılığı, 9 ay süreyle), Kitap Bursu (yıllık 400,00 TL),

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Üniversitenin Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bölümlerinden birine, ilk 1000’de yerleşenlere 1.000 TL, ilk 5000’de yerleşenlere 750 TL, ilk 10000’de yerleşenlere 500 TL burs verilmekte..

Burs veren üniversiteler hangileri?

YKS başarı bursu veren diğer üniversiteler ise şöyle: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Başkent Üniversitesi.

Burs veren kurumlar 2021

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim görecek öğrencilere hem yurtiçi hem de yurtdışı burs imkânı sunuyor.

* Üniversite öğrencilerine devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfı (TEV). Kurum akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs olanağı veriyor.

* TÜBİTAK, üniversite öğrencilerine burs veren diğer bir kurum. Ancak şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcı.

* Toplum Gönüllüleri Vakfı, haftada en az dört saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması koşuluyla, karşılıksız burs veriyor. Bursun devamlılığı için akademik başarı şartı bulunuyor.

* Vehbi Koç Vakfı bursları; Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi (İktisat, işletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Atatürk Eğitim Fakültesi), Mersin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi), Van 100. Yıl Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrencilere veriliyor.

* Sabancı Vakfı burslarından her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Vakıf tarafından belirlenen taban puanları tutturmuş olmaları şartı ile, yararlanabiliyorlar.

* İstanbul Sanayi Odası Vakfı; İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrencilere burs veriyor.

Limak Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı bursları, “Türkiye’nin Mühendis Kızları” Projesi kapsamında; üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümlerini tercih eden kız öğrencilere veriliyor.