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Eğitim Üniversite adaylarının tercih heyecanı başladı! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu
Eğitim

Üniversite adaylarının tercih heyecanı başladı! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-16 17:55:00 - 2024-07-16 18:03:34
Üniversite adaylarının tercih heyecanı başladı! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversite tercihlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yeter düzeyde puan alan öğrenciler için tercih heyecanı başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak." duyurusunu yaptı.

Prof. Ersoy, tercih yapacak öğrencilere uzman yardımı almaları tavsiyesinde bulundu:

"Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."


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