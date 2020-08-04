Üniversite sınavı bu sene üç oturum halinde 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. YÖK yaptığı açıklamada bu seneye mahsus barajın 180’den 170’e çekildiğini duyurdu. Sınav sonuçları ise 27 Temmuz’da ilan edildi. 6-14 Ağustos tarihleri arasında ise üniversite tercihleri yapılacak. Adaylar aldıkları puanla hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. İşte, 2020 YKS tercih robotu.

Üniversite 2 yıllık taban puanları | 4 yıllık üniversite taban puanları 2020

Üniversiteye yerleşmek isteyenler aldıkları puanla hangi bölüme, okula yerleşeceklerini araştırmaya başladı. Yayınlanan 2020 kılavuzunda kontenjanlar, puan ve başarı sıralamaları da belirtildi. Öğrenciler tercihleri yapmadan önce YÖK’ün tercih robotlarından yararlanabilir.

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2 YILLIK BÖLÜM TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS BÖLÜMLERİ TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ