A ve C vitamini deposu: dikenli gül diyorlar... Dallardan tek tek elle toplanıyor

Gümüşhane'de kuşburnu yalnızca evlerin kışlık hazırlıklarında değil, kentin kültür ve ekonomisinde de önemli bir yere sahip. Yörede kuşburnundan marmelat, reçel, çay ve meyve suyu gibi ürünler hazırlanırken, geleneksel yöntemlerle üretilen kuşburnu marmelatı da Gümüşhane'nin yöresel ürünleri arasında yer alıyor. Kuşburnunun A ve C Vitamini Profili • C Vitamini (Askorbik Asit): 100 gram kuşburnunda ortalama 130 ila 2000 mg arasında C vitamini bulunur. Bu oran, portakal gibi narenciyelerden kat kat fazladır. Bağışıklık sistemini destekler ve kolajen üretiminde rol oynar. Kuşburnu, portakal gibi meyvelere kıyasla çok daha fazla C vitamini içerir.