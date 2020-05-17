UNIFIL, İsrail askerlerinin Lübnan'da bir kişiyi yaralamasıyla ilgili soruşturma başlattı

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan sınırında İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde hayvanlarını otlatan Suriyeli bir çobanın İsrail askerlerince ateş açılarak yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

UNIFIL sözcüsü Andrea Tenente Lübnan haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, Suriyeli çobanın Şeba Çiftlikleri'nde İsrail askerlerince vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için bölgeye bir ekip gönderildiğini belirtti.

Tenente, İsrail ordusunun, UNIFIL'e, Şeba Çiftlikleri bölgesinde bir kişiye İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hattı geçmesi üzerine ateş açıldığı ve vurulan bu kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan sınırındaki Har Dov (işgal altındaki Şeba Çiftlikleri) bölgesinde sınırı geçmeye çalışan bir şüpheli İsrail askerlerince vuruldu." bilgisini paylaşmıştı.

Lübnan’ın El-Menar televizyonu ise söz konusu kişinin Suriyeli bir çoban olduğu ve bölgede hayvanlarını otlattığını aktarmıştı.- Golan Tepeleri'ndeki Şeba ÇiftlikleriLübnan'ın güneydoğusundaki Suriye ve İsrail sınır hattında yer alan stratejik öneme sahip Şeba Çiftlikleri, toplam 13 çiftlikten oluşuyor. Bunlardan yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alana yayılan 12 çiftlik İsrail işgali altında bulunurken, Lübnan'ın sınırlarında sadece biri kalmış durumda.İsrail ordusu, 2000'de Lübnan topraklarından çekildiğinde de Suriye toprakları diye Şeba Çiftlikleri'nden çekilmeye yanaşmamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), söz konusu toprakların Lübnan'a ait olduğuna dair bir kararı olmadığından İsrail'in bölgeden çekilmesini istemedi.ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni de 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.