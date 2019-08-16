0553 313 94 23

UNICEF'ten Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için çağrı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanların durumuyla ilgili hazırladığı raporda, Myanmar yönetimine Arakanlı Müslümanların güvenli, onurlu, gönüllü ve sürdürülebilir şekilde topraklarına dönüşü için gerekli şartları yerine getirmesi çağrısında bulundu- Raporda, kamplarda yaşayan Arakanlı çocukların ihtiyaçları için bu yıl 152 milyon doların gerektiği ancak bütçede 67 milyon dolar açık bulunduğu belirtildi

16 Ağustos 2019 Cuma 13:23
UNICEF'ten Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için çağrı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 900 bin Arakanlı Müslüman'ın yaklaşık iki yıldır Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşadığını belirterek, bu insanların bir an önce ülkeye geri dönüşü için Myanmar yönetimine gerekli koşulları sağlaması çağrısı yaptı.

UNICEF'in Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanların durumuyla ilgili hazırladığı raporda, "Bu krize nihai çözüm, Arakanlı Müslümanların gönüllü olarak güvenli ve onurlu şekilde Myanmar'daki eski topluluklarına geri dönmeleri, bütünüyle toplumun bireyleri olarak komşularıyla barış ve uyum içinde yaşamalarıdır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanların güvenli, onurlu, gönüllü ve sürdürülebilir şekilde topraklarına geri dönüşü için gerekli koşulları yerine getirmesi çağrısında bulunulan raporda, uluslararası kamuoyunun da bu konuda Myanmar yönetimine destek sağlaması gerektiği vurgulandı.

Raporda, geleceklerine dair alınacak kararlarda Arakanlı Müslümanlara danışılması gerektiği belirtilerek, Bangladeş hükümetinin son iki yılda yaptığı insani yardımların ve çabaların yanında diğer ülkelerden de özellikle uzun süreli ihtiyaçlar için destek gelmesi gerektiği aktarıldı.

UNICEF'in kamplardaki Arakanlı çocukların ihtiyaçları için 2019 yılında 152 milyon dolara ihtiyaç duyduğu vurgulanan raporda, bütçede ise yaklaşık 67 milyon dolar açık bulunduğu kaydedildi. En çok yardım ihtiyacının, 22 milyon dolar ile çocukların eğitimi konusunda doğduğu ifade edildi.

Raporda, kamplarda yaşayan çocuklar için en önemli sorunlardan birinin beslenme yetersizliği olduğu, 2017 yılında 5 yaşından küçük çocukların yaklaşık yüzde 20'sinde ileri derecede beslenme yetersizliğine rastlandığı, öte yandan bu sene bu oranın yüzde 11'e düştüğüne işaret edildi.

UNICEF'in raporunda bölgede etkili olan seller nedeniyle 21 Nisan ile 18 Temmuz arasında kamplarda yaşayan 10 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı, ölenlerin 6'sının çocuk olduğu bilgisine de yer verildi.

- Kızlar ve engelli çocuklar risk altında

Raporda, mülteci kamplarında en çok risk altındaki grubun kız çocukları ve engelli çocuklar olduğu belirtildi.

Kızların ve engelli çocukların şiddet, insan kaçakçılığı ve diğer birçok sorunla karşı karşıya kalabildiği vurgulanan raporda, bazı ailelerin çocuklarını korumak için küçük yaşta evlendirdiği, bazı ailelerin ise çocuklarını kamp dışına veya yurt dışına gönderdiği aktarıldı.

Raporda kızı Esma'nın 3 ay önce markete gittiğini ve bir daha dönmediğini anlatan Arakanlı Müslüman anne Azoma Begum'in hikayesine yer verildi. Begum, 12 yaşındaki çocuğunun elbiselerindeki kokusuyla avunduğunu ve kızını birilerinin kaçırdığına inandığını söyledi.

UNICEF yetkilileri, engelli çocukların uzak mesafe ve kısıtlı imkanlar nedeniyle gerekli eğitimden mahrum kaldıklarına da dikkati çekti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:23
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Myanmar
  3. rapor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent ulaşımında büyük kolaylık ilgi görüyor
    1. Başkent ulaşımında büyük kolaylık ilgi..
    2. Kelebek çocukların yüzü bayramda da..
    3. Çin’e 6 ayda 319 milyon dolar doğal..
    4. Sulama kanalına düşen otomobildeki..
    5. Beyoğlu’nda kapkaç anı kamerada
    6. Irak'ta on binlerce yıllık Şaneder..
    7. Kendilerini polis olarak tanıtıp..
    8. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı..
    9. SANKON 18 Ağustos Pazar günü genel..
    10. Tuvalet giderine sıkışan kediyi..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Başkan Taşlı’dan 17 Ağustos depremi..
    13. Kayserispor 25 futbolcuya lisans..
    14. Günün ilk yarısında en çok değer..
    15. Günün ilk yarısında en çok değer..
    16. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    17. Amed Sportif Faaliyetler’de kombine..
    18. Öldürülen teröristin 17 ayrı terör..
    19. Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi
    20. Günün ilk yarısında endekslerin..
    21. Konuralp Pirinci tescillendi
    22. Borsada günün ilk yarısı (2)
    23. Günün ilk yarısında şehir..
    24. Sağlık Bakanlığından Karaman’a 7 diş..
    25. Develi Filistinli Sporcuları Bağrına..
    26. Borsada günün ilk yarısı (1)
    27. İsrail’den, Kongre üyesi Rashida..
    28. UNICEF'ten Myanmar'a Arakanlı..
    29. Aydos Ormanları’nda vahşet
    30. CHP’li vekillerden Karaca’ya hayırlı..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler