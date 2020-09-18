UNICEF ve İtalya iş birliğiyle Gazze'de binlerce çocuğa psikolojik destek

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile İtalya arasında yapılan anlaşma kapsamında İsrail ablukası altındaki Gazze'de 7 bin 425 çocuğa ve ailelerine psikolojik destek verileceği açıklandı.

UNICEF'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, iş birliği anlaşmasının İtalya Başkonsolosu Giuseppe Fedele ve UNICEF Filistin Özel Temsilcisi Lucia Elmi tarafından Kudüs'te imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, tarafların yürütülecek proje kapsamında Gazze'de korunmaya muhtaç 7 bin 425 çocuğa ve ailelerine yönelik temel çocuk koruması ve psikososyal destek sağlanacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında çocukların acil durumda destek alabileceği 10 aile merkezi ve yaklaşık 100 toplum hizmeti çalışanının bölgede faaliyet göstereceği ifade edildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin ocak ayında yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve abluka nedeniyle bölgedeki çocukların yüzde 62'si depresyon ve anksiyeteden muzdarip bulunuyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor.

