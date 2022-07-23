UNICEF: İdlib'deki saldırıda 5 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib Valiliğinin batısında bu sabah erken saatlerde meydana gelen saldırıda 5 çocuk öldü, 9 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu, çocuklara yönelik savaşın henüz bitmediğine dair yıkıcı bir hatırlatma. Suriye'nin kuzeybatısındaki ve ülke genelindeki çocuklar, devam eden şiddetin ağır bedelini ödemeye devam ediyor." denildi.

Çocukların asla hedef alınmaması ve nerede olurlarsa olsun her zaman korunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Suriye'de 2021'de çocuklara karşı işlenen ağır ihlallerin yüzde 70'inin kuzeybatı bölgesinde gerçekleştiği" kaydedildi.

UNICEF'in, "ağır ihlaller" terimi, "çocukların öldürülmesi veya sakat bırakılması, cinsel sömürü veya tecavüz, zorla askere alma, insani yardımdan yoksun bırakma, okullara ve hastanelere saldırılar" gibi konuları kapsıyor.