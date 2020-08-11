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UNESCO, Yemen'deki kültür mirasını korumak için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:47:19 -
UNESCO, Yemen'deki kültür mirasını korumak için harekete geçti

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Yemen'de selden zarar gören kültür mirası kentleri korumak için kaynakları ve uzmanları harekete geçirdiğini duyurdu.

UNESCO'nun sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Dünya Kültür Mirası listesindeki Zabid, Şibam ve Sana kentlerinin zarar gördüğü ifade edildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenler ile zarar gören tarihi yerler için derin üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, "İklim koşulları, Yemen'in eşsiz kültürel mirasının kalıcılığını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Başkent Sana'daki Kasımi bölgesi ile Zabid kentindeki 30 evi yıkılmaktan kurtarmak için devreye giren UNESCO'nun, Yemen'de selden zarar gören kültür mirasını korumak için de kaynakları ve uzmanları harekete geçirdiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 4 Ağustos'ta kontrolleri altında bulunan Sana'nın tarihi mirasının, sel felaketinden korunması için UNESCO başta olmak üzere Birleşmiş Milletlerden destek istemişti.

Yine Husilere ait "Yemen UNESCO Ulusal Komitesi" de 8 Ağustos'taki açıklamasında başkentin Eski Şehir bölgesinde yağışların yol açtığı sel nedeniyle 111 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığını duyurmuş ancak bu evler arasında tarihi yapıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermemişti.

Yemen'in pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel, onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ve binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

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