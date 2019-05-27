0553 313 94 23

UNDP Başkanı, Türkiye’de

UNDP Başkanı Achim Steiner’in İstanbul ve Ankara’yı kapsayan Türkiye resmi ziyareti bugün başlıyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:31
UNDP Başkanı, Türkiye’de

UNDP Başkanı Achim Steiner’in İstanbul ve Ankara’yı kapsayan Türkiye resmi ziyareti bugün başlıyor.




Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner’in İstanbul ve Ankara’yı kapsayan Türkiye resmi ziyareti bugün başlıyor. Steiner, Türk yetkilileri ile Türkiye’nin UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklığını değerlendirecek ve küresel kalkınma finansmanına ilişkin bir forumun açılışını yapacak.İki taraf arasında 2011 yılında imzalanan Ortaklık Çerçeve Anlaşması tarafların ortaklığı ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde daha da genişletmesini sağlıyor.



Anılan çerçevenin bir parçası olarak Türkiye, UNDP’nin Avrupa ve Orta Asya bölgesel programına katkıda bulunuyor ve İstanbul Bölge Ofisi’ni destekliyor. OECD-DAC üyesi olmayan ülkeler arasında UNDP’nin düzenli kaynaklarına en yüksek bağışı yapan ülke haline gelen Türkiye ayrıca dünya genelinde yoksulluğu azaltmaya yönelik temel programlara da katkıda bulunuyor. Türk hükümeti, İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi’nin bütçesine de katkı yapıyor.


UNDP’nin Türkiye’yi kapsayan ulusal programı üç ana bileşenden oluşuyor: Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim, iklim değişikliği ve çevrenin korunması.


Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi olan Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak, bu bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenliğe ücretsiz olarak erişebilmelerini sağlıyor. Türkiye ayrıca, milli gelire oranı bakımından dünyada en büyük insani yardım donörü.


UNDP Başkanı Achim Steiner Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İstanbul’da ise, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile beraber 21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınma finansmanının tartışılacağı İstanbul Kalkınma Diyalogları’nın (IDD) açılışında yer alacak. Ulusal ve uluslararası finansmanın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için gereken 5 ila 7 trilyon dolar düzeyinin çok altında kaldığı bir dönemde, bu forumda ülke düzeyinde karma finansmanın yolunu açacak pratik çözümler aranacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bacaklarda ki uyuşma bu hastalığın belirtisi olabilir
    1. Bacaklarda ki uyuşma bu hastalığın..
    2. Bakan Soylu, muhtarlarla bir araya geldi
    3. ABD’den Yunanistan’a asker ve araç..
    4. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü
    5. Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası
    6. Öğrencilerine mandala sanatını..
    7. Dondurmayı gece tüketin
    8. Gaziantep ve Gazzeliler birlikte iftar..
    9. İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı..
    10. İzmit’te çevre çalışmaları devam ediyor
    11. Altın fiyatları
    12. Karadeniz’de hiçbir şey imkansız..
    13. Sayılarla Süper Lig!
    14. Kilo almak için başladığı sporda dünya..
    15. Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz..
    16. Trump'ın eski arkadaşından flaş..
    17. "Solucan gübresi işinden ayda 10 bin..
    18. Barajda boğulan gencin cesedi bulundu
    19. Abdi İbrahim'de yeni atamalar
    20. CHP zihniyeti dün de aynı bugün de!..
    21. TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek..
    22. Kızılcapınar Barajı’nda su seviyesi..
    23. Savcı Sayan'dan Kürt seçmene çağrı!
    24. Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş..
    25. Asansör boşluğuna düşen işçi ağır..
    26. Aksu HES’e Düzce Üniversitesi..
    27. UNDP Başkanı, Türkiye’de
    28. Camide uyuyarak istirahat eden gencin..
    29. Başkan Orhan’dan minik sunum
    30. Annesini 40 yerinden bıçaklayarak..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Gündüz vakti iftar
    Gündüz vakti iftar
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!