Ünal'ın yerine getirilen Özlem Zengin'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekilliğinden ayrılan Mahir Ünal'ın yerine AK Parti Grup Başkanvekilliğine getirilen Özlem Zengin'den ilk açıklama geldi. Mahir Ünal'a hizmetleri ve emekleri için teşekkürlerini sunan Zengin, "AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Zengin, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Zengin'den ilk açıklama

Gelişmelerin ardından Zengin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İlk tweetinde Ünal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Zengin, "Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

İyi dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini sunan zengin, "Genel Merkez'den AK Parti Grubuna… Milletimiz, Meclisimiz, Ülkemiz için çalışmaya devam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, MYK ve MKYK Üyelerimize, Milletvekillerimize, dualarını iyi dileklerini ileten bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.