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Gündem Ünal’dan Erdoğdu’ya tepki: Bir bedeli olduğunu bilmeliler
Gündem

Ünal’dan Erdoğdu’ya tepki: Bir bedeli olduğunu bilmeliler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 05:21:00 -
Ünal’dan Erdoğdu’ya tepki: Bir bedeli olduğunu bilmeliler

AK Parti'li Ünal, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi. Ünal, "CHP'nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. Birtakım Batı ülkelerinin meşru hükümete yönelik düşmanca tutumları, içeride CHP'nin sözcülüğü ile vücut bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız, gücünü milletten almaktadır'

Ünal, Erdoğdu'nun açıklamalarını eleştirerek, "Bugün CHP içerisinde bu sözcülüğü ile ön plana çıkan bir siyasi, Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve tehdit ifadelerine bir yenisini daha eklemiştir. Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler. Şunu unutmasınlar: Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü milletinden almaktadır. Bizler milletimizin iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımıza dönük bu provokatif tehdit ve nefret diline karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

 

 

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Yorumlar

vatandaş

bırakın vatan hainleri havlasin dursunlar , isiracak köpek meydanda belli olur.bu hainlerin götleri yemez meydana çıkmaya.
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Kml

Siyaseti çemkirmek belliyene tek cevap "hoşşt " olmalıdır...hodri meydan kuçu kuçular
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