Ünal'dan CHP'li milletvekiline sert tepki! 'Muhaberat artığı Esed aşığı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

Başarır ne demişti?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı Eren Eğilmez'in sunduğu 'Gerçek fikri ne?' programında "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadeleri kullanmıştı.